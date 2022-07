Centrodestra infastidito dall’incontro tra Draghi e Letta

Meloni: la Sinistra teme le elezioni e le tenta tutte

Giorgia Meloni, non fa giri di parole, ed attacca la sinistra rea a suo dire di tentare a tutti i costi di rianimare il Governo Draghi, al quale lo stesso premier ha al momento saccato la spina. Non è responsabilità politica o civica per la Sinistra, secondo la leader di Fratelli d’Italia, si tratterebbe solo di paura di perdere le elezioni. I sondaggi parlano chiaro il Centrodestra è in netto vantaggio, con il partito della Meloni al vertice con il 23,8%. “A sentire la stampa sembra che tutta Italia stia supplicando Draghi di rimanere, come se questo governo fosse nel cuore di tutti. La stessa stampa dice però che se si votasse stravincerebbe l’opposizione. Tipiche dissonanze cognitive della sinistra“. Questo il commento sulla sua pagina ufficiale Twitter.

Anche gli alleati Lega e Forza Italia (quest’ultima ha chiesto una verifica di Governo in aula) si stanno adattando alla nuova situazione, sarebbero propensi ad un Draghi bis ma assolutamente senza il M5S ed in ogni caso sia Salvini che Berlusconi si sono detti pronti alle urne. Sconcerto e stupore invece è stato espresso dal Centrodestra per la circostanza che il Presidente del Consiglio Draghi ha ricevuto il Segretario del PD Enrico Letta, unico tra i leader dei partiti della Maggioranza. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace