(DIRE) Roma, 18 Lug. – Sono 120.683 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia. I decessi sono 176, contro i 112 di ieri. È quanto emerge dal bollettino nazionale del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 519.284 contro i 135.642 di ieri; le persone in terapia intensiva sono 413, 4 in meno rispetto a ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 10.975, 127 in più rispetto a ieri. (Arc/ Dire) 17:59 19-07-22