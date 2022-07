Cura della barba: pro e i contro dei rasoi normali e di quelli elettrici

Trovare il metodo migliore per radere la barba è fondamentale, perché si tratta di un’azione che quasi ogni uomo compie innumerevoli volte nella vita. Per molte persone, infatti, taglio e cura della barba segnano l’inizio della giornata ed è importante che il processo avvenga senza intoppi.

Per un procedimento rapido ed efficace, alcuni uomini preferiscono utilizzare il classico rasoio dotato di lamette, mentre altri sono passati al rasoio elettrico. Entrambi gli strumenti presentano vantaggi e svantaggi, considerando elementi quali il prezzo, la manutenzione richiesta e l’impatto ambientale.

Pro e contro del classico rasoio con le lamette

Il rasoio con le lamette è il metodo più utilizzato dall’alba dei tempi dagli uomini che, ogni mattina prima di andare al lavoro, vogliono una rasatura precisa, capace di durare fino a sera. Uno dei vantaggi del rasoio con lame è proprio questo: con esso si può tagliare la barba praticamente alla base, anche se ovviamente è anche più facile procurarsi piccoli tagli oltre che causare fastidiose irritazioni sul viso. Tra gli altri punti di forza del rasoio normale, si trovano la facilità d’uso e il suo essere uno strumento economico: infatti, sebbene occorra cambiare spesso le lamette per avere sempre un risultato ottimale, queste sono economiche e facilmente reperibili.

Il rasoio classico, inoltre, non ha bisogno di processi di pulizia con spazzolini vari, è sufficiente risciacquarlo sotto il getto d’acqua a fine rasatura ed è di nuovo pronto all’uso. Se cambiare le lamette è pratico, veloce ed economico, dall’altro lato non contribuisce al benessere dell’ambiente. Si tratta solo di una lametta, potranno pensare alcuni, ma pensando a quanti uomini utilizzano il rasoio per tutta la vita e a quante lamette sostituiscono, l’impatto ambientale non è indifferente.

Il rasoio elettrico tra vantaggi e svantaggi

Con l’evolversi della tecnologia, i modelli di rasoio elettrico in commercio aumentano ogni giorno e rispondono alle esigenze di ogni uomo. Per questo, è facile trovare un prodotto adatto a tutti, che sia pratico e veloce da utilizzare e fornisca delle ottime prestazioni di taglio in tempi ridotti, eliminando il rischio di tagliarsi, annullando le irritazioni e facilitando la cura della barba. Sebbene, infatti, con un rasoio elettrico non sia possibile tagliare quasi a contatto con la pelle, ad oggi esistono prodotti veramente all’avanguardia.

Uno svantaggio del rasoio elettrico è che ha bisogno di una costante manutenzione e pulizia dopo ogni uso, elemento che potrebbe allungare considerevolmente i tempi. A livello di costi, il rasoio elettrico è decisamente più oneroso, ma occorre anche considerare che si tratta di una spesa unica, che viene fatta soltanto una volta ogni molti anni. Per quanto riguarda l’impatto ambientale, il rasoio elettrico è decisamente migliore, perché non ha bisogno di pezzi di ricambio e non consuma molta elettricità.