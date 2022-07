Governo. Gelmini: Sostegno a Draghi senza se e senza ma

(DIRE) Roma, 19 Lug. – “Gli italiani non vogliono la crisi: in un momento come questo non si può minare la stabilità e la credibilità dell’Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse del Pnrr solo per anticipare di qualche mese le elezioni. Il presidente Draghi vada avanti. Il centrodestra di governo ascolti la voce dei ceti produttivi, del popolo delle partite Iva, dei sindaci e dei governatori, e sostenga il presidente del Consiglio senza se e senza ma. Prima viene l’Italia”. Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Anb/ Dire) 18:48 19-07-22