Incendi. Rogo vicino a binari, fermi treni veloci su Firenze-Roma

(DIRE) Bologna, 19 Lug. – Circolazione ferroviaria interrotta, dalle 16.55, “fra Chiusi e Orvieto sulla linea Alta velocità Firenze-Roma e sulla convenzionale per un incendio in prossimità dei binari che sta interessando la zona”. Ne dà notizia Rfi, precisando che “sono coinvolti i treni Av sulla direttrice Torino-Salerno e sulle direttrici per Venezia e Verona”, e aggiungendo che si registrano “ritardi e cancellazioni anche per i treni regionali sulla Roma-Firenze convenzionale”. In attesa che sia autorizzata la ripresa della circolazione, Rfi fa sapere di essersi attivata, assieme alle imprese di trasporto coinvolte, “sul fronte dell’informazione e dell’assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell’offerta ferroviaria”. (Ama/ Dire) 18:26 19-07-22