Inflazione. Nell’UE al 9,6% a Giugno, l’Italia sotto la media

(DIRE) Bruxelles, 19 Lug. – Vola al 9,6% la media dell’inflazione registrata nell’Unione Europea a Giugno, un punto percentuale in più di quella rilevata in Italia (8,5%) Lo rileva Eurostat, che ha osservato nello stesso mese un aumento dei prezzi per l’Eurozona dell’8,6% su base annua. L’ufficio statistico europeo specifica che i prezzi dell’energia (+42%) sono il principale motore dell’inflazione.

In forte aumento anche i prezzi di generi alimentari, alcolici e tabacco (+8,9 per cento). L’Italia è il quinto Paese con l’aumento dell’indice dei prezzi più basso dopo Malta (6,1%), Francia (6,5%), Finlandia (8,1%) e Germania (8,2%). I tassi più alti sono stati registrati Lettonia (19,2%), Lituania (20,5%) ed Estonia (22%). (Pis/Dire) 12:27 19-07-22