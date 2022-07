Trasporti. Garante scioperi: disagi Domenica colpa compagnie low cost

(DIRE) Roma, 19 Lug. – “Con riferimento agli scioperi del trasporto aereo del 17 Luglio 2022, è opportuno precisare che la durata degli stessi nel nostro Paese è stata contenuta nell’arco temporale di 4 ore (dalle ore 14.00 alle ore 18.00), con la garanzia delle prestazioni indispensabili previste dalla legge n. 146 del 1990 e s.m.i. e dalla Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera 14/387 del 2014)”. È quanto dichiara in una nota il presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi, Giuseppe Santoro-Passarelli. “I notevoli ed ulteriori disagi per i cittadini-utenti non sono riconducibili al suddetto sciopero, a conclusione del quale gli operatori del settore si sono adoperati per l’erogazione del servizio in condizioni di normalità, essi sono piuttosto da imputare alla cancellazione unilaterale da parte delle Compagnie low cost che hanno creato disagi negli aeroporti italiani”, aggiunge Santoro-Passarelli.

“È opportuno rammentare che dal 27 luglio al 5 settembre in Italia non sarà possibile effettuare scioperi nel settore del trasporto aereo, grazie alla franchigia estiva prevista dalla regolamentazione di settore. Ciò rappresenta un’ulteriore efficace garanzia dei diritti dei nostri cittadini-utenti, anche se, in un servizio interconnesso, come quello del trasporto aereo, cancellazione di voli effettuati da altre Compagnie potranno creare disagi anche nelle strutture aeroportuali italiane”, conclude il presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi. (Vid/ Dire) 12:41 19-07-22