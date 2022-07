USA, lobby delle armi esalta l’uccisione del killer del centro commerciale

09:15 – La National Rifle Association, la lobby americana delle armi, si è espressa sul caso della sparatoria di Greenwood, affermando: “L’unico modo per fermare un cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola“. Nella sparatoria del centro commerciale, un uomo ha ucciso tre persone senza un motivo apparente mentre facevano acquisti, successivamente è stato ucciso. L’uomo che ha fermato il killer portava con se la sua pistola e non ha esitato ad utilizzarla in quel contesto.

L’uomo stava trascorrendo la serata al centro commerciale e portava con se la sua pistola, detenuta legalmente con regolare porto d’armi. Dopo aver visto il caos generato dal killer ha estratto la sua pistola, ha preso la mira ed ha aperto il fuoco, uccidendolo. La Nra ha osannato l’uomo definendolo un “eroe” aggiungendo che: “con il suo intervento ha evitato che il bilancio delle vittime fosse molto più pesante“. (Fonte Il Giorno)