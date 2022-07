USA, scontro Trump-Pulitzer per il “Russiagate”

08:50 – La commissione del premio Pulitzer ha respinto la richiesta di Donald Trump, l’ex Presidente ha chiesto la revoca dei premi nazionali conferiti per la cronaca al Washington Post ed al New York Times. I quotidiani, all’epoca, ricevettero il premio per i loro articoli sul “Russiagate“, ovvero la presunta collusione tra la Russia e la campagna elettorale di Trump.

Secondo gli articoli in questione, il risultato delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 venne influenzato dalla Russia. Trump successivamente, chiese pubblicamente al Pulitzer di revocare i riconoscimenti conferiti ai due quotidiani americani. (Fonte TGCom 24)