Caldo intenso su tutta la Penisola con punte di afa nel weekend

06.50 – La situazione metereologica in Italia questa settima è particolarmente delicata per il caldo intenso che avvolgerà la nostra Penisola. Aria “rovente” in molte città tra le quali le più calde, che con molta probabilità supereranno il 40° gradi, risultano Bologna, Firenze, Milano e Roma.

Nella seconda della settimana l’anticiclone interesserà il resto dell’Italia e allargherà il suo raggio il suo raggio verso la penisola balcanica. Ciò sarà la causa diretta di un ulteriore innalzamento delle temperature già roventi, si aspettano tra i 32° e i 39° di base per superare la sogli dei 40° in alcune zone più calde soprattutto durante il prossimo weekend.

In base a quanto riporta meteo.it , le previsioni non sono rosee in quanto “l’apice di questa ondata di calore dovrebbe proseguire anche all’inizio della prossima settimana e non se ne vedrebbe una vera interruzione almeno fino a fine mese“. E’ quindi opportuno alimentarsi e bere in maniera adeguata come consigliano gli esperti in questi casi, soprattutto in riferimento alle persone di una certa età.

FR