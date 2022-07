Covid. Rezza: “Sfatato “mito” che virus non si trasmette con caldo

(DIRE) Roma, 20 Lug. – “Abbiamo vissuto mesi di terribile calura, ma sembra che il virus quest’anno il caldo proprio non lo soffra, per cui dobbiamo sfatare questo mito”. Ha risposto così Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, interpellato dalla Dire in merito al numero ancora alto di contagi in un momento in cui viviamo molto all’aria aperta, a margine della settima edizione degli ‘Stati Generali dell’Assistenza a lungo termine’, l’evento organizzato da Italia Longeva, di concerto con il ministero della Salute, in programma ieri e oggi nella Capitale.

“Inoltre- ha proseguito Rezza- visto che non possiamo vivere per sempre con delle restrizioni, non utilizziamo più tutte quelle misure del passato e quindi il virus ha trovato il modo per diffondersi più rapidamente. Alcune misure però potrebbero continuare ad essere utilizzate, per esempio su base volontaria- ha concluso- come l’utilizzo della mascherina se ci si trova in eventi affollati dove la trasmissione può avvenire”. (Cds/ Dire) 12:37 20-07-22