FdI. Meloni: Dicevano che saremmo tornati nelle fogne

(DIRE) Roma, 20 Lug. – “Mi ricordo quando tutti mi guardavano dall’alto in basso perchè non capivo niente di politica, che stavamo tornando in una fogna, ci stavamo mettendo in un angolo, eravamo dei velleitari. Dopo un anno si è visto chi capisce le dinamiche della nostra democrazia.

Ci sono stati tre governi diversi, ci sono state tre maggioranze diverse, ce n’è uno che ha funzionato? No, perchè gli unici governo che funzionano sono quelli che hanno una maggioranza coesa”. Lo ha detto Giorgia Meloni, alla manifestazione di Fratelli d’Italia a Piazza Vittorio. (Anb/ Dire) 20:57 20-07-22