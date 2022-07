(DIRE) Roma, 20 Lug. – Il governo ha incassato la fiducia del Senato con 95 sì, 38 no e nessun astenuto. Il numero legale è stato garantito dai senatori 5 stelle attraverso la formula ‘presente non votante’. Forza Italia e Lega non hanno partecipato al voto. (Vid/ Dire) 20:12 20-07-22