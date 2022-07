Governo. Draghi: Nessuna richiesta di pieni poteri

(DIRE) Roma, 20 Lug. – “Sara’ un replica abbastanza breve. Vorrei ringrazire tutti coloro che hanno sostenuto l’operato del governo con lealta’, collaborazione e partecipazione”. Inizia cosi’ il presidente del consiglio Mario Draghi in sede di replica al Senato.

Dopo le dimissioni della settimana scorsa, c’erano due possibilita’: “Una era presentarmi in aula, confermare le mie dimissioni e andare via senza voto. Il sostegno che ho visto nel Paese a favore della prosecuzione del governo e’ senza precedenti e impossibile da ignorare. Questo sostegno mi ha indotto a venire in aula e sottoporre il patto di governo al vostro voto. Niente richieste di pieni poteri, va bene!” (Rai/ Dire) 17:04 20-07-22