Incendi. Protezione Civile: oggi 25 richieste di intervento aereo

(DIRE) Roma, 20 Lug. – Prosegue senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, per supportare le squadre a terra e i velivoli regionali nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi attivi su gran parte del Paese. “Massima attenzione in Toscana e in Friuli Venezia Giulia dove, a supporto delle flotte regionali e delle numerose squadre a terra, nella giornata odierna sono stati impiegati complessivamente dieci mezzi della flotta nazionale- spiega la Protezione civile- 5 Canadair e un elicottero in provincia di Lucca e 4 assetti aerei in quella di Gorizia”.

Secondo i dati disponibili alle ore 19.00, sono 25 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 4 rispettivamente dalla Sardegna e dalla Campania, 3 dal Lazio e dalla Calabria, 2 ciascuna da Liguria, Toscana, Abruzzo, Umbria e Sicilia, una dal Friuli Venezia Giulia. “L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 11 roghi- segnala la nota del dipartimento- Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza”. (Ran/Dire) 19:30 20-07-22