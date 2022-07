Incendi sulla A4 Venezia-Trieste, traffico deviato per gli automobilisti

11.35 – Due incendi in A4 Venezia-Trieste chiusura tratto Villesse-Monfalcone. Il traffico diretto in Slovenia è stato deviato su A34. Dalla Slovenia, invece è stato deviato su SS14 con uscita obbligatoria a Sistiana. Prima di mettervi in viaggio consultate canali CCiSS e RAI. Questo l’avvertimento della Polizia di Stato agli automobilisti che viaggiano in quel tratto di autostrada interessato questa mattina da diversi incendi.

E’ interdetto il traffico in Italia ai mezzi pesanti provenienti dalla Slovenia attraverso i valichi di Farnetti e Rabuiese. Interessata dagli stessi incendi anche la rete ferroviaria che ha subito alcuni disservizi.

