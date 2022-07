Rovigo. Coltiva marijuana lungo l’argine del Po, arrestato

La Polizia di Stato individua le piante di marijuana fra gli arbusti. Sequestrati anche strumenti per il confezionamento

Porto Tolle – Nella giornata di sabato 16 luglio i dipendenti del Commissariato di P.S. di Porto Tolle, fuori dall’orario di servizio, scorgevano una piantagione di marijuana sull’argine polesano, in un’area non visibile dalla strada e raggiungibile esclusivamente via acqua.

Gli operatori, a seguito di un’attenta perlustrazione della zona, individuavano nelle vicinanze U.D., trentanovenne originario di Rimini e senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine per reati in materia di stupefacenti.

Dalla perquisizione della tenda, nella quale lo stesso vive da alcuni mesi, si rinvenivano rami di marjuana già sottoposti a essicazione, bilancino di precisione, semi di marjuana e un coltello; prontamente sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.