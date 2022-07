Ucraina. Siria interrompe rapporti con Kiev dopo vertice in Iran

(DIRE) Roma, 20 Lug. – Interrotte le relazioni diplomatiche tra Siria e Ucraina. A confermarlo funzionari del ministero degli Esteri di Damasco, citati dall’agenzia di stampa Sana, dopo un incontro a Teheran dedicato anche alla situazione in Medio Oriente al quale hanno partecipato i presidenti di Russia, Iran e Turchia. Secondo le fonti di Sana, l’ultima decisione è seguita sulla base di un principio di “reciprocità” alla scelta di Kiev di rompere i rapporti con Damasco per il suo riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, situate nell’est dell’Ucraina e alleate di Mosca nel conflitto armato ripreso nel febbraio scorso.

Già nel 2018 il governo del presidente Bashar Al-Assad aveva riconosciuto l’autonomia di Ossezia del sud e Abkhazia, regioni parte della Georgia divenute di fatto indipendenti da Tbilisi con il sostegno di Mosca. Al termine del vertice di Teheran, in un documento congiunto i presidenti Ebrahim Raisi, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan si sono impegnati a “proseguire nella cooperazione” con l’obiettivo di “eliminare i terroristi” in Siria. Tra i nodi anche le attività di partiti politici e formazioni combattenti di matrice curda invise ad Ankara. Durante il vertice a Teheran, Erdogan ha detto che “nella regione non ci sarà spazio per organizzazioni terroristiche separatiste”, tornando così ad alimentare timori su una possibile azione militare della Turchia nel nord della Siria. (Vig/Dire) 11:47 20-07-22