Calabria: a Crotone inizieranno i lavori per il nuovo ospedale

Da Lunedì 25 Luglio 2022, inizieranno i lavori per il nuovo Ospedale di Crotone. La notizia arriva dal Commissario dell’Asp di Crotone Domenico Sperlì in una conferenza stampa.

Un progetto che cerca di emergere da 8 anni, la presentazione era stata presentata nel 2014, dopo un paio di anni il disegno è stato autorizzato. Sperlì ha spiegato: “Nel periodo di emergenza sanitaria, le aree interessate alla realizzazione del nuovo pronto soccorso sono state, perciò, occupate da strutture per l’emergenza covid e per questo non è stato possibile avviare il cantiere che invece potrà essere installato dal 25 Luglio. Serviranno 380 giorni per completare l’opera”.

