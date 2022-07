Calabria: rischio tornado

Rischio tornado per le regioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo: Calabria, Lazio, Puglia e a rischio pure la Pianura Padana. Il Lazio è tra le regioni più in bilico, per questo imminente pericolo.

La notizia arriva da una indagine effettuata dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isac), basata sull’analisi di 32 anni di dati, raccolti tra il 1990 e il 2021 .

Da questa ricerca emergono 445 tornado di alta intensità avvenuti in Italia. I tornado non sono rari nell’area mediterranea (Fonte: Gazzettadelsud.it).

