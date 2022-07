Catanzaro. Insediato il nuovo consiglio comunale

(DIRE) Reggio Calabria, 21 Lug. – “Lavoriamo tutti insieme per Catanzaro”. Così il neo sindaco della città Nicola Fiorita nell’intervento di insediamento del nuovo Consiglio comunale, eletto alle ultime elezioni amministrative nel mese di Giugno. La seduta si è tenuta nell’aula del Palazzo della Provincia ed è stata presieduta dal consigliere comunale anziano Eugenio Ricco. Il consiglio ha proceduto alla convalida degli eletti e al successivo giuramento del primo cittadino, sostenuto da una maggioranza di centrosinistra, M5s e consiglieri appartenenti a liste civiche. Fiorita ha rinviato la presentazione delle linee programmatiche della sua sindacatura, per offrire più tempo al confronto.

“Sarà quella l’occasione – ha affermato – per un confronto, che io auspico aperto e costruttivo, sulle prospettive del capoluogo di regione, in cui ogni gruppo, ogni singolo consigliere avrà modo di avanzare proposte e soluzioni che il sindaco avrà il dovere di ascoltare e tenere nella massima considerazione”. “Il Consiglio comunale – ha evidenziato – è il cuore stesso della democrazia rappresentativa della Città, essendosi costituito sul consenso popolare e quindi ai poteri di indirizzo e controllo previsti dalla legge aggiunge l’autorevolezza che deriva dal rapporto diretto con l’elettorato. Mi aspetto molto, in termini di proposta e di decisioni, da questo Consiglio comunale e dai suoi organi, come le commissioni consiliari che avranno – ha concluso – certamente una spinta e una funzione più forte del passato”. (Mav/Dire) 15:58 21-07-22