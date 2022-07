Unioncamere Calabria e il sistema camerale regionale per la crescita della sostenibilità ambientale

E’ in corso la raccolta di “Buone pratiche di economia circolare” tra le imprese e gli enti della Regione Calabria, ed attivo il servizio di “Assistenza gratuita alle imprese calabresi in materia di sottoprodotti”

Lamezia Terme, 21 Luglio 2022 – Unioncamere Calabria e le Camere di Commercio calabresi, hanno avviato un programma di iniziative sulla sostenibilità ambientale, nell’ambito di un progetto del Fondo di perequazione delle Camere di commercio italiane.

Gli obiettivi, in continuità con le azioni degli anni precedenti, sono: (i) potenziare il supporto alle imprese tramite attività di formazione sui sottoprodotti, nella transizione verso l’economia circolare, per ampliare le competenze professionali e promuovere lo sviluppo di progetti sul territorio; (ii) intercettare e divulgare le best practice di economia circolare sul territorio e (iii) potenziare il supporto alle imprese nello sperimentare servizi innovativi, valorizzando il patrimonio di dati e l’esperienza pluriennale nel campo dei sistemi informativi.

Le attività, in parte, già realizzate prevedevano un’attività centralizzata svolta da Unioncamere nazionale che ha implementato un percorso di assistenza tecnica di accrescimento delle conoscenze, sperimentazione di nuovi servizi ambientali e realizzazione di azioni di informazione alle imprese in tema di “Economia circolare e innovazione digitale”, e poi le attività svolte a livello locale da Unioncamere Calabria e dalle Camere di commercio calabresi, nello specifico: realizzazione di azioni di informazione alle imprese, ad associazioni ed enti a supporto della transizione ecologica, realizzazione di iniziative rivolte alle imprese a supporto dell’economia circolare e in tema di sottoprodotti.

Le iniziative gratuite di progetto, ancora attive in questo periodo, per cui si invitano tutti i soggetti interessati all’ adesione, sono:

Raccolta e pubblicazione con evidenza nazionale delle buone pratiche in tema di economia circolare:

La riconversione verso un modello di economia circolare risponde a un’esigenza di tutela e sostenibilità ambientale finalizzata principalmente alla diminuzione dell’utilizzo e dello sfruttamento di materie prime e a una riduzione della produzione e dello smaltimento di rifiuti. È una transizione che favorisce la riconversione delle attività produttive mantenendo il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse attraverso il riutilizzo, la rigenerazione e il riciclo.

Il Sistema camerale persegue questo obiettivo anche attraverso azioni volte a favorire lo sviluppo e la diffusione delle buone pratiche in stretta collaborazione con la Piattaforma italiana degli attori per l’economia circolare ICESP, coordinata da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) in modo da divulgare gli esempi più interessanti per promuovere la replicabilità e favorire lo sviluppo di sinergie e collaborazioni a livello geografico e/o settoriale.

E’ possibile candidare la propria impresa compilando la scheda “buone pratiche di economia circolare” allegata e inviandola entro e non oltre il prossimo 5 agosto al seguente indirizzo di posta elettronica: areapromozione@unioncamere-calabria.it

Incontri one to one di assistenza tecnica gratuita in materia di sottoprodotti:

Possono richiederla le imprese calabresi interessate alla normativa dei sottoprodotti e alla eventuale redazione della relativa scheda tecnica, documento che, assieme alla dichiarazione di conformità, è elemento fondamentale per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto.

L’assistenza verrà erogata, prenotando un appuntamento gratuito, con un esperto ambientale in videoconferenza. L’obiettivo dell’iniziativa è di supportare l’azienda interessata ad approfondire la normativa sui sottoprodotti e alla potenziale compilazione della “scheda tecnica Sottoprodotti” prevista dall’Allegato 2 del D.M. 264/2016.

E’ possibile prenotare l’incontro personalizzato mediante il sistema telematico eAgenda in pochi semplici passaggi: accedendo all’Agenda tramite il link indicato è necessario cliccare su “Unioncamere Calabria” e successivamente sull’omonimo link presente in uno dei box visibili nella pagina. Le date degli appuntamenti “one to one” sono descritte come “Evento del gg/mm 2022”.

Le attività rientrano nell’ambito del progetto “Sostenibilità Ambientale” realizzato da Unioncamere Calabria e dal Sistema camerale calabrese a valere sul Fondo di Perequazione 2019-2020, in collaborazione con la Sezione regionale Calabria dell’Albo nazionale Gestori Ambientali, Sportello Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria, la Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico – Attività produttive e turismo e con il supporto tecnico di Ecocerved (Società consortile delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente).