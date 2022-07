Centrodestra. Berlusconi: L’ho fondato e reso possibile io

(DIRE) Roma, 22 Lug. – Nel centrodestra “siamo forze politiche diverse, che si presenteranno ognuna con le proprie liste, i propri simboli, la propria identità ma con un programma comune. Siamo certamente diversi, ma siamo uniti da un buon progetto per migliorare il nostro Paese”. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista al Tg5. “Per me l’unità del centrodestra è motivo di grande soddisfazione perché il centrodestra è la nostra casa, esiste in Italia solo perché l’ho fondato e l’ho reso possibile io e deve avere una connotazione liberale, cristiana, garantista, europeista, deve essere chiaramente schierato con l’Occidente e con l’Alleanza atlantica. Una connotazione che solo noi possiamo garantire”, conclude. (Anb/ Dire) 13:20 22-07-22