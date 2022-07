Gli Alpini sul Monte Pollino per festeggiare i 150 anni della loro fondazione

Per festeggiare i 150 anni della loro fondazione gli Alpini si sono dati appuntamento sul Monte Pollino.

Per la ricorrenza l’Esercito Italiano, Comando Truppe Alpine e l’Associazione Nazionale Alpini (ANA) hanno avviato una serie di eventi in tutto il Paese, tra cui la scalata al monte Pollino, che culmineranno nella grande manifestazione prevista a Napoli per il prossimo 15 ottobre.

Nella giornata di ieri gli alpini si sono diretti verso le vette delle principali montagne d’Italia. Nella scalata del Pollino, a loro si sono uniti anche una rappresentanza di tecnici appartenenti alla Stazione di Soccorso Alpino Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, rappresentanze delle Sezioni ANA “Napoli Campania – Calabria”, “Vercelli”, “Varese” e “Udine”, rappresentanti del “21° Reggimento Genio Guastatori”, degli alpini della “Guardia di Finanza”, degli Alpini della “Protezione Civile”, del “Club Alpino Italiano (CAI)” di Castrovillari e un gruppo di civili.

Non solo è stata posizionata la bandiera Italiana sulla cima del monte Pollino, ma sono state portate le Sacre Reliquie dei Santi Maurizio e Giovanni XXIII oltre che dei Beati Alpini don Secondo Pollo, don Carlo Gnocchi, Fratel Luigi Bordino e Teresio Olivelli.

Con il ritiro sono stati accesi tre fumogeni tricolore e posata una targa commemorativa in marmo a ricordo dell’evento (Fonte: Ansa.it).

AO