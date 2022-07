Sri Lanka, militari e polizia sgombrano attivisti dalla Capitale

03. 00 – A margine delle proteste avvenute in questi giorni in Sri Lanka, l’esercito e la Polizia hanno fatto irruzione nel principale campo di protesta a Sri Jayawardenepura Kotte, capitale del paese asiatico conosciuto anche come Isola di Ceylon.

I manifestanti che bloccavano il palazzo presidenziale dello Sry Lanka sono stati quindi allontanati in maniera brutale e le tende in cui si erano accampati distrutte.

Nei giorni scorsi migliaia di dimostranti avevano protestato chiedendo le dimissioni di Rajapaksa, giudicato responsabile della grave crisi economica. Lo Sry Lanka ha un’inflazione da record, scarsità di carburante, elettricità e generi alimentari. La situazione era sfuggita di mano quando, nel tentativo di gestire la protesta, le forze di sicurezza avevano decretato il coprifuoco. Ma il divieto di uscire fu ritirato a causa delle proteste dei partiti d’opposizione, della magistratura e delle organizzazioni per i diritti umani.

