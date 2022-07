Canottaggio. Campionato del Mondo Under 23. Ufficializzati gli equipaggi Azzurri

Roma, 23 Luglio 2022. Si sta concludendo a Piediluco il collegiale che ha portato alla formazione della compagine Under 23 partecipante al Mondiale di categoria in programma a Varese-Schiranna dal 25 al 30 Luglio. Oggi, quindi, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ufficializza le formazioni dei vari equipaggi femminili e maschili al termine di un lavoro sviluppato, in venti giorni intensi presso il Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paralimpica, dai Capi Allenatore Femminile Benedetto Vitale e Maschile Spartaco Barbo.

Un lavoro che ha portato al varo dei 20 equipaggi iscritti dall’Italia che, salvo cambi di carrello e di barca all’ultimo momento, scenderanno in acqua alla Schiranna di Varese con l’intento di agguantare una delle medaglie in palio durante il Mondiale. Nel dettaglio, i venti equipaggi sono così distribuiti: 11 maschili (4 Under 23 Pesi Leggeri, 7 Under 23) e 9 femminili (4 Under 23 Pesi Leggeri, 5 Under 23). Di seguito la composizione delle imbarcazioni:

EQUIPAGGI MASCHILI

SINGOLO UNDER 23 PESI LEGGERI

Emanuele Bergamin

DUE SENZA UNDER 23 PESI LEGGERI

Francesco Bardelli, Stefano Pinsone

DOPPIO UNDER 23 PESI LEGGERI

Giovanni Borgonovo, Giulio Acernese

QUATTRO DI COPPIA UNDER 23 PESI LEGGERI

Luca Borgonovo, Nicolò Demiliani, Krystian Adrian Maron, Matteo Tonelli

SINGOLO UNDER 23

Gennaro Di Mauro

DUE SENZA UNDER 23

Simone Mantegazza, Simone Fasoli

DOPPIO UNDER 23

Tommaso Molinari, Andrea Licatalosi

QUATTRO SENZA UNDER 23

Davide Comini, Edoardo Caramaschi, Davide Verità, Alessandro Bonamoneta

QUATTRO CON UNDER 23

Antonio Zaffiro, Aniello Sabbatino, Volodymyr Kuflyk, Ivan Galimberti, Filippo Wiesenfeld-timoniere

QUATTRO DI COPPIA UNDER 23

Nicolò Bizzozero, Leonardo Tedoldi, Matteo Sartori, Andrea Pazzagli

OTTO UNDER 23

Victor Kushnir, Federico Dini, Marco Felici, Pietro Gilli, Simone Pappalepore, Alessandro Gardino, Emilio Pappalettera, Francesco Pallozzi, Emanuele Capponi-timoniere

RISERVE

Edoardo Rocchi, Andrea Serafino

EQUIPAGGI FEMMINILI

SINGOLO UNDER 23 PESI LEGGERI

Giulia Clerici

DUE SENZA UNDER 23 PESI LEGGERI

Maria Elena Zerboni, Samantha Premerl

DOPPIO UNDER 23 PESI LEGGERI

Greta Parravicini, Elena Sali

QUATTRO DI COPPIA UNDER 23 PESI LEGGERI

Bianca Saffirio, Maria Sole Perugino, Alice Ramella, Sara Borghi

DUE SENZA UNDER 23

Giorgia Borriello, Clara Massaria

DOPPIO UNDER 23

Matilde Barison, Josephine Debelle

QUATTRO CON UNDER 23

Anna Scolaro, Anna Rossi, Khadija Alajdi El Idrissi, Alice Codato, Alessandra Faella-timoniere

QUATTRO DI COPPIA UNDER 23

Susanna Pedrola, Giulia Bosio, Alice Gnatta, Vittoria Tonoli

OTTO UNDER 23

Anita Boldrino, Beatrice Crevani, Alice Dorci, Gioconda Iannicelli, Lucrezia Baudino, Eleonora Nichifor, Letizia Mitri, Sofia Secoli, Martina Barili-timoniere

RISERVE

Ilaria Corazza, Ilaria Macchi, Sofia Ascalone