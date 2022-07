Scuola: tutti promossi, la Calabria al primo posto per diplomati con lode

Una buona annata per i nostri studenti che hanno affrontato gli esami di terza media e la maturità quest’anno: tutti promossi! Il ministero dell’Istruzione ha reso noto i dati relativi agli esami. A causa della pandemia Covid-19 erano state tolte le prove scritte per motivi di sicurezza, quest’anno invece il grande ritorno.

Orgoglio per la nostra Calabria, che registra con 6,6% il più alto numero di diplomati con lode. Seguono la Puglia con 6,3%, l’Umbria con 5% e la Sicilia con 4,8%.

Nei Licei il 5,1% dei candidati ha ottenuto la lode (4,7% lo scorso anno), il 12% ha raggiunto 100, il 17,8% tra 91 e 99 e il 22,4% tra 81 e 90. Il liceo Classico al primo posto per numero di diplomati con lode con il 9%, seguito dal Liceo Europeo con il 7,9% e dallo Scientifico con il 7,5%. Negli indirizzi Tecnici a conseguire la lode è stato l’1,8% delle ragazze e dei ragazzi (stabile rispetto allo scorso anno) mentre il 7,1% ha ottenuto 100, il 12,1% tra 91 e 99. Nei Professionali lode per lo 0,9% dei candidati, voto 100 per il 5,8%, fascia di voto 91-99 per il 12% e 81-90 per il 19,7%. L’8,9% delle studentesse e degli studenti dei percorsi quadriennali ha ottenuto la lode e il 13,3% il cento (Fonte: GazzettadelSud.it).

