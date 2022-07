Bronzi di Riace: L’omaggio dell’orafa Ida Caterini. Due anelli da collezione realizzati a mano in argento 925

Una città in festa, Reggio Calabria, per il 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace che ricadrà il prossimo 16 agosto. L’orafa Ida Caterini, ha da poco presentato il suo personale omaggio alla città, due gioielli realizzati a mano in argento 925 raffiguranti i Bronzi di Riace, due anelli da collezione in produzione limitata, solo 50 coppie, pensati per dare il proprio contributo ad un evento così importante. Qualche giorno fa, Ida Caterini ha omaggiato il Museo Archeologico di Reggio e il Direttore Carmelo Malacrino, la Camera di Commercio di Reggio Calabria e il suo Presidente Antonino Tramontana, il CNA e il Presidente Nazionale in visita a Reggio Calabria, il Dott. Dario Costantini, consegnando personalmente i due gioielli. “Reggio Calabria mi ha adottata da quando sono arrivata, avevo 15 anni” dice Ida Caterini che ha origini Finlandesi, e continua: “Mi sento a casa in questa città, è la città dove mio padre e mio nonno, hanno iniziato e proseguito la loro tradizione orafa. E’ la città dei Bronzi di Riace e in occasione del loro 50° anniversario, ho voluto realizzare dei gioielli che raffigurassero i volti delle due statue che da sempre riescono a trasmettermi un senso di eterno.” Ida Caterini è figlia d’arte, una vocazione che inizia la sua avventura nel 2018, ma che appartiene ad una tradizione orafa lunga 4 generazioni.

“Ho guardato tutta la vita la mia famiglia creare gioielli” dice, e continua: “senza sapere che quel destino mi apparteneva, la passione per questo lavoro scorreva dentro me, prima ancora che io me ne accorgessi”. I gioielli sono disponibili sul suo sito www.idacaterini.it

Comunicato Stampa