Ciak si gira “Il Paradiso sotto casa”

Sono iniziate da qualche settimana le riprese del lungometraggio “Il Paradiso sotto casa” Regia Enzo Cogliandro e aiuto regia Pino Condò, che coinvolge un cast di attori Calabresi tra cui Cettina Crupi, Carlo Arnese, Nicoletta Marra e lo stesso Pino Condò e tanti altri con la partecipazione straordinaria del conosciutissimo attore siciliano di tante fiction tv (Mary per sempre, Ragazzi fuori, e tante altre) Alfredo Libassi.

Girato sul territorio Reggino e località Lazzaro Motta San Giovanni il lungometraggio narra la storia di un giovane imprenditore che dal Nord punta il suo investimento in un impresa del Sud lasciatagli in eredità e che valorizza il nostro Bergamotto. Una commedia all’italiana che regalerà qualche sorriso sulle meravigliose spiagge del territorio al pubblico esaltando luoghi e valori della nostra terra. Partire per poi ritornare da questo Sud che tanto ha da offrire ai nostri giovani per non farli andare via.

Si ringrazia l’amministrazione comunale di Motta San Giovanni, il vicesindaco Ricco Campolo vicino a questa iniziativa agli sponsor tutti e a chi ci seguirà al cinema per la distribuzione di un prodotto tutto made in Calabria. Sogni da realizzare, amore, e duro lavoro: questi i messaggi di un lungometraggio ricco di sorprese, sentimenti e sorrisi interpretati da giovanissimi attori del luogo alla loro prima esperienza.