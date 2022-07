Covid. In Italia 51.208 contagi e 77 morti, tasso positività a 19,5%

(DIRE) Roma, 24 Lug. – In Italia sono 51.208 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 68.170. Sono invece 262.032 i tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici, e il tasso di positività è al 19,5%.

Si contano 77 decessi, rispetto ai 116 di ieri. In lieve calo le terapie intensive, 3 in meno (ieri +3): in tutto sono 405 con 28 ingressi del giorno. In aumento, invece, il numero dei ricoveri ordinari: sono 68 in meno (ieri -87), per un totale di 10.925. (Cds/ Dire) 18:26 24-07-22