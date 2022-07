Presentazione della 4 edizione del “Premio Messina Cinema”

Si è tenuta oggi a Messina alle ore 10.30, nella splendida cornice della “Corte dei Mari” a ridosso dell’ ipnotico panorama dello Stretto, la della 4^ edizione del “Premio Messina Cinema”, ideato da Helga Corrao, che ne è la direttrice artistica, e ne ha declinato le varie fasi.

La Corrao ha sottolineato con orgoglio di essere la prima in Italia a tenere a battesimo un’edizione dedicata allo scomparso ed eccellente drammaturgo Andrea Camilleri, il cui genero Rocco Mortelliti, a sua volta premiato come regista, porterà il trofeo a Roma, al fondo “Camilleri”, dove troverà degna collocazione.

La teoria di attori, registi, sceneggiatori, scrittori premiati, sono quasi tutti sotto l’egida del grande scrittore, regista, docente Camilleri, avendo messo al servizio la propria arte, per fare brillare ulteriormente la magia siciliana del padre di Montalbano.

All’incontro sono intervenuti l’attore Gigi Miseferi, noto comico ed inviato RAI “entusiasta di essere nuovamente presente come co conduttore con la Corrao della serata di gala del 30 Luglio, presso la suggestiva cornice artistica del “Monte di Pietà”, evidenziando di avere lavorato con il Maestro, di cui ha ammirato l’intenso legame con la Sicilia e con il Sud in generale dove, ha aggiunto, gli artisti devono sgobbare sempre il doppio per emergere.”

All’interno del Gala, sono previsti intermezzi dedicati alla musica delle Tradizioni popolari con “I Colapesce”, momenti enogastronomici con “Sicildelizie”, una mostra di pittura con l’esposizione delle opere dell’artista Gregorio Cesareo, l’Alta Moda di Maria Bertia”.

Tra i premiati, lo stilista lombardo Martino Midali, che ha vestito dive del cinema internazionale e nostrano, da Barbra Streisand a Stefania Sandrelli, farà sfilare una capsule di Kimoni. “Midali sarà un valore aggiunto in un evento così ricco di eccellenze, mostrando il suo concetto di moda trasversale all’universo femminile”, dichiara la scrittrice e giornalista Cinzia Alibrandi ponendo pure l’accento “sul grande spessore e impatto della manifestazione, che valorizza i talenti siciliani, e diventa il trampolino di lancio per la loro carriera futura”.

Durante la serata di Gala l’Associazione “Donare è vita”, consegnerà 5 premi a coloro che si sono distinti per la “Solidarietà nel sociale sul territorio” afferma il suo Presidente Gaetano Alessandro, “Consulente Donazione Organi Assessorato della Salute Regione Sicilia”.

I premiati saranno il dott. Vito Di Giorgio, Procuratore Aggiunto DDA di Messina; il dott. Francesco Pugliatti, “Coordinatore per la donazione ed i trapianti d’organo dell’A.O.U.”, il giornalista ed inviato RAI Maurizio Licordari, la famiglia Russo, genitori del giovane donatore Stefano; l’attrice Giovanna Manetto, regista della Compagnia “Volere volare”.

“Un evento che accende i riflettori sul cine-turismo, e sul turismo religioso, che noi professionisti del settore cerchiamo di incentivare, attraverso iniziative che coinvolgono la comunità ed i turisti”, racconta la dott.ssa Francesca Mangano, Presidente dell’Ass. AURA e Governatore dell’Arciconfraternita Compagnia di S.Placido

L’evento organizzato da “Messina Progetto Arte” è patrocinato dalla Regione Sicilia Assessorato Turismo Sport Spettacolo – ARS Assemblea Regionale Siciliana – Fondazione Tao Arte – Università degli Studi di Messina, Dams, Università della Manouba di Tunisi e dal Team Nibali.

I lavori si chiudono ricordando che gli appuntamenti del 29 Luglio sono a INGRESSO LIBERO, mentre la serata di Gala del 30 luglio alle ore 20.00 presso il Monte di Pietà, è RIGOROSAMENTE AD INVITO, CON MAILING LIST ALL’INGRESSO.