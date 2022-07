04.40 – L’atleta nigeriana Tobi Amusan, durante i campionati mondiali di atletica leggera in corso ad Eugene in Oregon, il nuovo record per i 100 metri ad ostacoli. La velocista africana ha fermato il cronometro a 12,12 secondi durate la prima delle tre semifinali previste.

La Amusan ha superato il record di 12,20 secondi realizzato dalla statunitense Kendra Harrison nel 2016, quest’ultima era anche impegnata nella prima delle semifinali. (foto d’archivio)

