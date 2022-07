USA, Trump: “mi vogliono danneggiare perché sto con gli americani”

Donald Trump ha parlato durante un comizio in Arizona e si è espresso circa le indagini su Capitol Hill. “Mi vogliono danneggiare così non potrò più rappresentarvi“.

L’ex Presidente ha parlato a lungo sulle indagini tra gli applausi del vasto pubblico del comizio. Trump è rimasto sorpreso quando dalla folla è stato contestato a causa del suo ultimo endorsement alle elezioni in Arizona, quello di Eli Crane nel secondo distretto. Crane è stato uno dei candidati appoggiato nello stato di Trump nello stato per le primarie.

“Se dovessi annunciare che non mi candiderò mai più le indagini su di me si fermerebbero subito. Mi perseguitano perché sto dalla vostra parte. Tutto quello che stanno facendo contro di me è per preservare il loro potere e avere controllo sugli americani” (Fonte ANSA)