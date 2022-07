“Amara Calabria”: sfida a colpi di shaker al Piro Piro di Reggio Calabria, a spuntarla il bartender Valerio Cutellè

Ieri sera il lido Piro Piro di Reggio Calabria è stato invaso da numerosi bartender e barledies che si sono sfidati tra loro, per eleggere il miglior cocktail a base di amari della Calabria. Un contest dal sapore tutto calabrese infatti, quello organizzato e ideato dai giornalisti Francesco Mannino e Giovanna Pizzi, che hanno anche curato la comunicazione dell’evento e Domenico Bellantoni e Laura Saraceno, i gestori del noto lido reggino.

I concorrenti, che venivano da ogni parte della Calabria, si sono esibiti a colpi di “shaker” di fronte ad una giuria di esperti: Chiara Barbieri, Alfredo Del Bene, Angelo Canessa, Riccardo Sculli e Andrea Calavarano. Questi hanno gustato i buonissimi e coloratissimi cocktails in un’atmosfera del tutto estiva, fatta di ottimi drink, musica, divertimento e soprattutto valorizzazione dei prodotti calabresi. Ognuno di questi infatti, doveva utilizzare un amaro calabrese con l’aggiunta di ingredienti a propria scelta.

Si sono svolte 8 batterie in cui hanno gareggiato i 22 concorrenti, e più precisamente 6 batterie da 3 concorrenti e 2 da 2, mentre nella parte superiore del locale si svolgeva il salottino creato ad hoc per l’evento, in cui la giornalista Giovanna Pizzi ha intervistato alcuni protagonisti della serata. Nell’ultima gara i finalisti Valerio Cutellè, Dario Barranca e Stefano Cosentino, si sono scontrati in una “mistery box”, com’è consono per ogni talent show di cucina che si rispetti, dove l’ingrediente segreto è stato ancora una volta un amaro calabrese, si è trattato dell’amaro “Amara”, da cui ha preso il nome la competizione che è stata chiamata per l’appunto “Amara Calabria”.

A spuntarla è stato Valerio Cutellè, con 193 punti, contro i 189 del secondo classificato Dario Barranca e i 178 punti del terzo Stefano Cosentino. Il primo classificato si è aggiudicato un viaggio a Genova per visitare la nota azienda di liquori e distillati “Velier”, al secondo un set di attrezzi da barman e al terzo un corso di formazione nel settore.

S.P.