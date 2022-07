Potenza, scontro tra due auto alla rotatoria tra via Ciccotti e via Di Giura

Nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale accaduto in prossimità della rotatoria tra via Ciccotti e via Di Giura, in cui sono rimaste coinvolte due autovetture. Una delle due, dopo l’urto, si è capovolta anche se le persone alla guida, un ragazzo e una donna, erano già riusciti ad uscire da soli dalle rispettive auto.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, per un totale di cinque unità, hanno messo in sicurezza il veicolo cappottato per evitare l’insorgere di incendi.

La strada è rimasta chiusa per il tempo strettamente necessario alle operazioni di soccorso e al ripristino del manto stradale. Sul posto presente anche personale della Polizia Locale, del 118 e del soccorso stradale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81141