Taiwan. Preoccupazione degli USA per mire di Pechino

04.30 – Gli Stati Uniti d’America sono sempre più preoccupati per le sorti di Taiwan, a preoccupare gli uomini dell’amministrazione Biden sono le mire di Pechino sull’isola che si affaccia sull’Oceano Atlantico e che si scisse dalla madre patria molti anni orsono. Una vicenda che la Cina non ha mai accettato.

In base ad una notizia riportata dal quotidiano americano New York Times, si teme il blocco navale Stretto di Taiwan nel prossimo anno e mezzo. Negli ultimi giorni, vista la visita in programma a Taipei della speaker della Camera USA, Nancy Pelosi, i timori di azioni del governo cinese si sono accentuati.

