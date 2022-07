USA. In arrivo forte recessione secondo le previsioni dell’economista Nouriel Roubini

04.58 – L’economista Nouriel Roubini, in un’intervista a Bloomberg, lancia l’allarme per l’economia degi USA. Gli Stati Uniti vanno incontro a una profonda recessione ed il rallentamento non sarebbe relativo ad un tempo limitato, anzi… In sostanza Roubini smentisce anche il Presidente Joe Biden che proprio nella giornata di ieri aveva tentato di tranquillizzare sul pericolo di una recessione nell’economia a stelle e strisce. A pesare profondamente sulla crisi economica, sempre secondo la tesi di Roubini, è l’elevatissimo debito pubblico degli States.

FMP