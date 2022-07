USA, maxi rissa a Disneyworld di Orlando: 3 arrestati, 1 in ospedale

10:50 – Una discussione per la fila si è trasformata in una maxi rissa al Disneyworld di Orlando, in Florida, dove tre persone sono state arrestate. Due famiglie stavano facendo la fila per partecipare ad uno spettacolo di Topolino, quando un membro si è allontanato per recuperare il telefono precedentemente smarrito.

Al suo ritorno, l’altra famiglia non voleva che ritornasse nel precedente posto della fila ed ha iniziato a spintonare. Secondo quanto riportato dai media locali, tre persone sono state arrestate dalla Polizia, mentre una è stata trasportata d’urgenza in ospedale a causa di un grosso taglio sul mento.

La disputa si è trasformata in un combattimento fisico prima che la sicurezza intervenisse per portare fuori dalla struttura gli ospiti. Molti partecipanti della rissa avevano tagli e lividi. A seguito di questo spiacevole evento, tutti i partecipanti alla rissa sono stati banditi a vita da Disneyworld. (Fonte TGCOM24) (foto di repertorio).