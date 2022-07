Blockchain Expo Ho Chi Minh 2022 nuove opportunità per i giovani del Vietnam

Si è concluso da qualche giorno il Blockchain Expo Ho Chi Minh 2022. Nelle sale convegno del Landmarck81, il grattacielo più alto del Vietnam, si sono ritrovati il 22 e 23 Luglio, giovani sviluppatori, imprenditori ed appassionati della rete.

La tecnologia Blockchain sempre in continua evoluzione è il cuore dell’Expò con l’obiettivo di preparare i giovani al nuovo mercato a “blocchi”. E’ la nuova frontiera di internet che si adatta all’avvento del Metaverso. La blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) è una struttura dati condivisa e “immutabile”. È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in “blocchi”, concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile nel concetto di “quanto“. (Cit Wikipedia)

Scopo del Blockchain Expo Ho Chi Minh 2022 è stato quello di offrire ai giovani interessati alla Blockchain l’ opportunità di interagire direttamente con esperti del settore in Vietnam.

Tante le imprese di giovani e meno giovani che hanno preso parte all’Expo e che hanno presentato prodotti, App e relativi servizi nei settori più svariati (design, fitness, gaming, socialnetwork, ecc ecc). Importante la connessione di questo nuovo mondo con quello delle criptovalute.

Durante le due giornate di Expo a Ho Chi Minh, gli intervenuti sono stati allietati da diversi spettacoli di intrattenimento. Raggiunto l’obiettivo di connettere fra loro organizzazioni e individui in nuove comunità Blockchain. Una bella e proficua esperienza come ci ha testimoniato Hong Van Nguyen, Human Resources Generalist, della Delta Labs Tecnology Joint Stock Company, che ha preso parte attiva al Blockchain Expo Ho Chi Minh 2022.

Fabrizio Pace