Calabria. Covid-19: +2.566 positivi rispetto a ieri

Sanita’ – Catanzaro, 27/07/2022

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3474364 (+9.281).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 488786 (+2.566) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6127 (75 in reparto, 7 in terapia intensiva, 6045 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 74866 (74512 guariti, 354 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 47402 (124 in reparto, 1 in terapia intensiva, 47277 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 90099 (88905 guariti, 1194 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2992 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2967 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45477 (45232 guariti, 245 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13928 (89 in reparto, 2 in terapia intensiva, 13837 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 159672 (158853 guariti, 819 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2649 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2633 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40973 (40796 guariti, 177 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica oggi 497 positivi di di cui 10 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica oggi 882 positivi di cui nel setting fuori regione si registrano 60 fuori regione.

