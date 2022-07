Energia. Lega: Cancellazione ‘de minimis’ per imprese grazie a noi

(DIRE) Roma, 27 Lug. – “Siamo soddisfatti che nel decreto Semplificazione fiscali in conversione alla Camera sia stato tolto il ‘de minimis’, incredibilmente introdotto nel decreto Aiuti e che avrebbe limitato il riconoscimento dei crediti d’imposta alle imprese per i consumi di energia elettrica e gas.

L’allarme lanciato dalla Lega e la richiesta del ministro Giorgetti al MEF che aveva assunto l’impegno a sostenere l’intervento correttivo sono stati determinanti. Se la distorsione non fosse stata rimossa moltissime aziende, energivore e non, sarebbero state danneggiate perchè non avrebbero goduto pienamente delle misure adottate dal governo a partire dal primo trimestre 2022 per contrastare il caro energia”.

Così il senatore Paolo Arrigoni, capo dipartimento energia della Lega e l’On. Massimo Bitonci, capo dipartimento attività produttive della Lega, relatore del provvedimento e presentatore in commissione bilancio di Montecitorio dell’emendamento abrogativo del ‘de minimis’. (Com/Pol/ Dire) 21:54 27-07-22