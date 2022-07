FI. Prestigiacomo (FI): Arrivo della Vezzali consolida il rapporto con il mondo dello sport

(DIRE) Roma, 27 Luglio – “L’arrivo nelle nostre fila di Valentina Vezzali, donna dall’indiscussa competenza e dalla forte tenacia, testimonia come l’attrattività di Forza Italia non sia venuta mai meno, essendo riconosciuti come gli autentici interpreti dei valori liberali. Siamo noi i veri moderati.

Un partito che con la Vezzali acquisisce maggiore spessore, consolidando così il rapporto con il mondo dello sport che rappresenta, di fatto, uno dei migliori biglietti da visita del nostro Paese”. Lo scrive in una nota Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia. (Com/Pol/ Dire) 21:28 27-07-22