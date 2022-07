Reggio Calabria, taglio del nastro per la XVII edizione de I tesori del Mediterraneo

Taglio del nastro per la XVII edizione de I tesori del Mediterraneo, da ieri e sino al 31 luglio, sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

Natalia Spanò, presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti e Paolo Catalano, organizzatori della kermesse, hanno dato il via formale alla manifestazione.

Dopo una conferenza stampa in grande stile, svoltasi al mattino, che ha registrato presenza dei rappresentanti istituzionali di ogni Ente territoriale, delle forze dell’ordine, dell’Autorità Portuale, Confindustria, Camera di Commercio, e tutti i numerosi partner della manifestazione, quindi, è partito il primo evento che ha animato la serata di ieri sul Lungomare: il contest “Me_Too”.

Questa solo la prima delle iniziative che si snoderanno lungo il nostro “chilometro”, dall’Arena alla “Rosa dei venti”, passando per “Opera”.

“Un evento ricchissimo e d’alto profilo – avevano sottolineato i rappresentanti istituzionali nel corso dell’incontro mattutino – che parla di musica, sport, impegno sociale, promozione territoriale, cultura in un unico contenitore, che sta per regalare alla città 6 giorni pregni di emozioni.

“Quest’anno vi siete superati”, aveva affermato Paolo Brunetti, Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria.

Era presente anche Vice Presidente della Giunta Regionale Giuseppina Princi “Non potevo non esserci – le parole della Princi-. I Tesori rappresentano 17 anni di successo, grazie a questa manifestazione offriamo l’immagine più bella della nostra terra. Siete riusciti addirittura a coinvolgere Museo e Accademia di Belle Arti. Le eccellenze del territorio sono qui e questo è un orgoglio, qui la cultura diviene sovrana”.

“Quando un’associazione riesce ad interloquire a livello internazionale con tutti questi Enti significa che c’è una squadra di professionisti che sanno portare avanti grandi progetti. Questo è l’esempio del merito che avanza”. Sono state le lusinghiere parole del Sindaco f.f. della Città Metropolitana, Carmelo Versace. “Ritengo – aveva proseguito – che “I Tesori del Mediterraneo” debbano diventare un contest in grado di abbracciare l’intera area dello Stretto, andando oltre i nostri confini e ponendosi quale punto di riferimento per un’area che custodisce un patrimonio culturale e paesaggistico di immenso valore, creando un sistema di collaborazione e scambio”.

Collaborazioni, appunto, attuate da Natalia Spanò e Paolo Catalano che in occasione del 50enario dal ritrovamento dei Bronzi hanno dato vita a prestigiose sinergie con il MAaRC e il direttore Carmelo Malacrino, e con l’Accademia di Belle Arti.

“Ancora una volta siamo riusciti a contagiare, con i nostri Tesori, un grandissimo numero di istituzioni civili e militari, persone e personaggi, enti e imprenditori – ha sottolineato Paolo Catalano – riconfermando i partner che ormai ci affiancano da anni. Ne siamo orgogliosi”.

E “Me_too” è proprio uno degli eventi che si realizza grazie alla collaborazione con l’Accademia: “Quando mi ha chiamato Nuovi Orizzonti per coinvolgermi non riuscivo a capire come l’Accademia potesse entrare in questa organizzazione – ha spiegato il direttore Piero Sacchetti -, beh devo ammettere che ciò che ne scaturisce è una cosa grande, grazie alla caparbietà della presidente Spanò”. Abilità a fare rete messa in rilievo anche da Daniele Diano, per Confindustria.

Intanto ieri sera erano centinaia gli spettatori catturati da “Me_Too” che proseguirà questa sera alla Rosa dei venti.

Si tratta di un contest che vede i ragazzi, coordinati da prof. Paolo Genoese, impegnati nella pitturazione delle originali imbarcazioni della Regata del Mediterraneo, che verranno poi utilizzate dagli equipaggi provenienti da tutta Europa. Le barche verranno decorate con i temi del mito legati alle nostre terre e alle nostre acque, dando vita a visioni suggestive. Chiunque potrà votare la decorazione preferita tramite QR code. La pitturazione che riceverà più voti di cittadini, turisti e giuria tecnica diverrà definitiva.

In contemporanea a quanto accade a Reggio Calabria, anche in altre città d’Italia, si sono svolte le conferenze stampa di presentazione degli equipaggi che verranno in riva allo Stretto a rappresentarle, come a Civitavecchia, solo per fare un esempio.

E a testimonianza della internazionalità dell’evento Tesori si è espresso Roberto Vecchi, autore e regista televisivo, che firma la direzione artistica della manifestazione. “Io vengo da Milano e ho percezione di ciò che l’evento rappresenta fuori dai confini reggini o calabresi. Questo non è un evento locale perché quando io parlo di dei Tesori a Milano, a Roma, in Rai, tutti sanno di cosa parlo. Da qui può nascere un brand da 6/7 milioni di euro – dice Vecchi -. E voi lo avete in casa vostra”.

Appuntamento alla Rosa dei venti anche questa sera, dunque, per assistere all’evento artistico e votare l’imbarcazione più bella che solcherà le acque dello Stretto.

Si, perché i Tesori sono una realtà ormai istituzionalizzata che grazie al suo l’alto profilo culturale riesce a vivere in una realtà difficile, non senza sacrifici. “Appena abbiamo avuto opportunità non abbiamo esitato a mettere in campo contributi per eventi di alto spessore – sono state le parole di Irene Calabrò, Assessore Comunale alla Cultura e al Turismo – finalità del Comune è creare un attrattore culturale che non si concluda in un unico anno”.

