Ritornano gli eventi “Calanna da vivere sempre 2022” con un ricco programma

Dopo la pandemia ritornano con gioia gli eventi di “Calanna da vivere sempre 2022”, l’appuntamento annuale che anima il borgo di Calanna mettendo in mostra usi, costumi tradizioni, cultura e arte. Il Comune di Calanna e la Pro Loco collaborano con altre associazioni del territorio e della Città Metropolitana per rendere “Calanna da Vivere sempre “ ogni anno più ricca e interessante. Quest’anno gli eventi inizieranno Sabato 30 Luglio 2022 a Villamesa con il concerto di Cosimo Papandrea, per poi continuare a Milanesi Domenica 7 Agosto con il concerto di Taranto Enotrjs. L’attesa e particolarmente partecipata Giornata Medievale si terrà Giovedì 11 Agosto con il V Corteo Storico, l’elezione della “Castellana” e della “Dama dei Borghi”. Ogni anno tale manifestazione coinvolge un enorme afflusso di spettatori e riporta a Calanna molti ex-residenti che per necessità hanno a malincuore lasciato il borgo. L’evento sarà animato dal Gruppo Sbandieratori “Antica Ibla Major”. Il 22 Agosto Calanna ospiterà il premio “Pino D’Agostino” e il gruppo “Blu Sky Cabaret “ con la commedia in dialiano “Fumo negli occhi “. Gli eventi si concluderanno Sabato 17 Settembre con il concorso di pittura “Incontro con gli Emigranti”, giunto ormai alla 14^ edizione. Tale evento per il terzo anno consecutivo vede coinvolte nell’organizzazione l’Associazione Dedalo, attiva nella cura e organizzazione di mostre, e l’Associazione Alessandrite, impegnata nell’organizzazione di eventi per la cura e la salvaguardia del patrimonio ambientale e storico. L’edizione di quest’anno verterà su due temi: “Gli italiani e le automobili, dalle origini ad oggi” per la sezione meditata e “Io a Calanna, avvolto nella natura e accolto nel borgo” per la sezione estemporanea. A seguire verranno presentati alcuni libri riguardanti il borgo di Calanna. Comune e Pro Loco di Calanna non si sono risparmiati per organizzare al meglio il programma “Calanna da vivere sempre 2022” inserendo intrattenimenti che coinvolgono tutti, dai cittadini ai forestieri, dai bambini agli adulti, dagli scrittori agli artisti, dai musicisti agli attori, rendendo così il borgo vivo.

SM