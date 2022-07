Sergei Lavrov, in visita a Addis Abeba

Il ministri degli Esteri russo Sergei Lavrov, ha fatto visita alla città di Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, durante il soggiorno ha invitato i Paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, a non sostenere un mondo governato dagli Stati Uniti.

Il Ministro Lavrov ha affermato presso l’ambasciata Russa in Etiopia: “Spetta a noi decidere se vogliamo un mondo in cui un Occidente, totalmente sottomesso agli Stati Uniti, creda di avere il diritto di decidere quando e come promuovere i propri interessi senza rispettare le norme internazionali” (Fonte: Ansa.it).