USA. 74% degli elettori dem non vuole ricandidare Biden

Ancora un sondaggio impietoso arriva da oltre oceano nei confronti di Joe Biden. Questa volta ad essere analizzato è un campione di elettori del suo partito, i democratici. Il risultato conferma che gli americani, anche quelli di sinistra, non lo amano e non ne sono politicamente soddisfatti. Ed infatti il 75% degli elettori dem non vuole che Biden sia ricandidato alle elezioni del 2024 per la Casa Bianca.

Di questi il 32% proprio non lo vuole mentre il 24% sembrerebbe cosciente che non possa assolutamente vincere per cui vorrebbe un volto nuovo del partito. L’attuale sondaggio è in linea con quanto già rilevato dal precedente effettuato nei mesi di Gennaio-Febbraio, anzi ne evidenza la crescita della percentuale degli elettori dem scontenti. Solo un 20% scarso vorrebbe un secondo mandato di Biden alla Casa Bianca. A giustificazione questo sentimento di profonda delusione degli americani verso l’amministrazione attuale ci sono ovviamente tutta una serie di promesse non mantenute e decisioni impopolari prese dal numero uno di Washington.

In casa Repubblicana invece l’elettorato della destra americana è diviso a metà. Da una parte si veleggia il ritorno in campo di Donald J. Trump, anche lo stesso ex Presidente vorrebbe riprendersi la Casa Bianca. L’altro 50% circa degli elettori “conservatori” invece auspica un nuovo candidato di spessore per le prossime elezioni presidenziali USA. Ma ancora non c’è una figura unica che tra loro che attragga i favori di quella parte che vorrebbe un nuovo candidato.

Il sondaggio in questione è stato fatto e diffuso dall’emittente americana CNN.

FMP