USA, Future negativi in vista della Fed

10:10 – Si muovono al ribasso i future sugli indici americani anticipando una partenza debole per Wall Street, in attesa dei risultati trimestrali delle big americane come Google e Microsoft.

Ieri, martedì 26 Luglio, si è aperta la riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della banca centrale americana. La Fed, Federal Reserve, è tornata a correggere al rialzo il costo del denaro.

Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, già scambiato a Wall Street dal 2014, ha annunciato l’intenzione di fare della borsa di Hong Kong il suo mercato di quotazione entro la fine di quest’anno. Nel mentre, il contratto sul Nasdaq perde lo 0,58% a 12.256,60 punti mentre quello sullo S&P500 cede lo 0,41% a 3.950,50 punti.