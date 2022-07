Brasile, Bolsonaro: “avremo elezioni pulite”

09:40 – L’attuale Presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha affermato che il corso delle imminenti elezioni non verrà alterato, in quanto saranno “pulite“.

Le autorità che garantiscono la regolarità delle elezioni devono però portare avanti l’organizzazione “nel modo migliore possibile, senza che si crei una futura sfiducia“. Ha parlato così Bolsonaro, dopo aver partecipato ad un pranzo di lavoro con il Grupo Voto, azienda che lavora nel campo dell’informazione.

Il Presidente ha poi voluto sottolineare come “Non c’è alcun dittatore in Brasile, non siamo in guerra con nessuno, non importa quale potere rappresenti“. Il capo dello Stato, ha ufficializzato la sua candidatura, criticando la magistratura per non ammettere soluzioni che diano più trasparenza al sistema. (Fonte ANSA)