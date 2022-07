10.13 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di confisca in materia di misure di prevenzione patrimoniali, emesso dal locale Tribunale, nei confronti di un imprenditore operante nel settore dell’ortofrutta, per 23 milioni di euro originario di Vittoria in provincia di Ragusa. (foto di repertorio)

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Catania