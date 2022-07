Catanzaro. 13 Consiglieri a sostegno di Fiorita. “Centrodestra in frantumi”

(DIRE) Reggio Calabria, 28 Lug. – “Le posizioni ostruzionistiche e strumentali messe in atto da un paio di consiglieri dell’opposizione non impediscono al Consiglio comunale di funzionare, come dimostrano i numeri, ma fanno ugualmente molto male all’Istituzione, alla Città, ai suoi bisogni e ai suoi interessi. La campagna elettorale permanente di un candidato a sindaco che non si è rassegnato ad una pesante sconfitta mira evidentemente alla paralisi amministrativa per puro spirito di rivalsa, incurante delle esigenze impellenti di una Città che ha bisogno di risposte immediate”.

Così in una nota i tredici consiglieri comunali di Catanzaro (Barberio, Belcaro, Bosco, Buccolieri, Capellupo, Caviano, Celia, Palaia, Procopi, Sergi, Serò, Serraino, Talerico) di Pd, M5s e liste civiche che sostengono l’attuale sindaco Nicola Fiorita. “Prenda atto il candidato sconfitto al ballottaggio – aggiungono – che la sua sbandierata maggioranza relativa in Consiglio comunale non esiste più e che un numero sempre maggiore di consiglieri eletti nel suo schieramento non condivide la linea della contrapposizione pregiudiziale”.

“Alcuni esponenti di un centrodestra, ormai in frantumi, che ha certificato la propria crisi fanno ancora in tempo a mettere in pratica il loro irresponsabile teorema, quello delle dimissioni di massa, con l’obiettivo di tornare al voto e tentare un’improbabile rivincita. Convincano i 19 consiglieri eletti nel loro schieramento – concludono – a presentare le dimissioni e quanto meno sarà questo un elemento di chiarezza davanti all’opinione pubblica”. (Com/Mav/Dire) 18:00 28-07-22